Спасатели реанимировали тонувшего в Строгине мужчину

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Исаковского, 33 Карта всех событий

Сотрудники спасательной станции «Строгино» оказали помощь тонувшему москвичу. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— Прибыв по указанным координатам, спасатели обнаружили на берегу человека без признаков сознания и дыхания. Специалисты МГПСС немедленно приступили к реанимационным действиям и вернули мужчину к жизни, он задышал и пришел в сознание, — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, мужчина начал заходить в воду, после чего упал лицом вниз. Прохожие сразу принялись оказывать ему помощь и вытащили из воды на берег.

После прибытия спасателей мужчину передали скорой помощи. При этом от госпитализации он отказался, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

31 июля сообщалось, что спасатели поисково-спасательной станции «Терлецкая» вытащили из воды тонувшего мужчину на восточном Терлецком пруду. Во время патрулирования спасатели заметили тонувшего человека, а в 25 метрах от берега его подняли из толщи воды.