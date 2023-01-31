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Газманов опроверг информацию о получении 17 миллионов рублей из бюджета на патриотические песни

Евгений Жуков
Общество
Газманов опроверг информацию о получении 17 миллионов рублей из бюджета на патриотические песни
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Народный артист России Олег Газманов во вторник, 31 января, опроверг информацию о получении 17 миллионов рублей от государства на создание базы патриотических песен в стране. Ранее соответствующая информация появилась в некоторых СМИ.

— Грант выделен на проведение песенного конкурса «Родники». Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил фонд «Равенство возможностей, — заявил певец.

Он также добавил, что фонд «Равенство возможностей» на текущий момент работает совместно с ним над проектом «Родники», передает Telegram-канал ТАСС.

До этого стало известно, что Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни «Родники». Отмечалось, что в план проекта входят современные технологии отбора песен, оценки качества произведений, а также создание площадки в виртуальном пространстве для работы музыкантов, поэтов и певцов. Артист заявил, что его целью является создание песенного конкурса, который станет новой патриотической волной.

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