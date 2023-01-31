Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жена Дроздова рассказала о его самочувствии

Евгений Жуков
Общество
Жена Дроздова рассказала о его самочувствии
Фото: АГН Москва

Знаменитый зоолог и телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо и идет на поправку — в скором времени его должны выписать из больницы. Об этом во вторник, 31 января, рассказал друг семьи Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев со ссылкой на слова супруги телеведущего.

— Татьяна Петровна (супруга Дроздова — прим. «ВМ») вчера была у Николая Николаевича в больнице. Он чувствует себя прекрасно, идет на поправку. Я думаю, что уже буквально через неделю его точно отпустят домой, будет долечиваться в родных стенах. Они, как известно, лечат лучше всего, — передает слова Дунаева ТАСС.

О том, что Дроздов попал в больницу, сообщил его сосед, художник Константин Мирошник, в воскресенье, 29 января. По его словам, ученый получил травмы при падении. Сначала Дроздов хотел просто отлежаться дома. В таком состоянии он провел две ночи, в одну из которых не смог уснуть. После этого его супруга настояла на госпитализации.

Специалисты диагностировали травмы восьми ребер. После падения они вдавились во внутренние органы Дроздова, из-за чего у него были сильные боли.

Здоровье Знаменитости Николай Дроздов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте