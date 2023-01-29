Николай Дроздов попал в реанимацию с многочисленными переломами ребер

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущий и путешественник Николай Дроздов попал в реанимацию с диагностированными многочисленными переломами ребер. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил его сосед — художник Константин Мирошник.

— Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер, — сказал он в эфире телеканала НТВ.

По словам Мирошника, инцидент произошел еще пару дней назад. Сначала Дроздов хотел просто отлежаться дома. В таком состоянии он провел две ночи, в одну из которых не смог уснуть. После этого супруга телеведущего настояла на госпитализации.

Врачи диагностировали травмы восьми ребер. После падения они вдавились во внутренние органы Дроздова, из-за чего у него были сильные боли, кашель и тяжелое дыхание. Доктора биологических наук подключили к аппарату ИВЛ. В больнице ученый пробудет минимум неделю, после чего начнет проходить курс реабилитации.

В июле прошлого года СМИ сообщили что Николай Дроздов потерял сознание на съемках эпизода подкаста в Москве. Как утверждалось, 85-летний доктор биологических наук снимал новую серию в столичной библиотеке, когда ему резко стало плохо. Сотрудники учреждения тут же вызвали ему скорую.

Позже сам Дроздов опроверг информацию о потере сознания во время съемок. По его словам, он сидел в одной позе два часа, в результате чего у него началось головокружение. Вскоре к телеведущему приехал врач, который замерил давление.