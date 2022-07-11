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«Просто безобразие»: Дроздов опроверг информацию о потере сознания во время съемок

Араз Салехов
Происшествия
«Просто безобразие»: Дроздов опроверг информацию о потере сознания во время съемок
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский телеведущий Николай Дроздов опроверг информацию о потере сознания во время съемок подкаста. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает РБК.

— Дело в том, что я сидел в одной неподвижной позе на записи два часа. В конце второго часа у меня началось головокружение, я понял, что давление падает. Мне бы померить давление. А они тут же переборщили, приехал врач, все померил, я здоров, просто пересидел в одной позе. Из этого шум какой-то — просто безобразие. Это фейк, было низкое давление, я сам гипотоник. Все обошлось, — отметил он.

Напомним, что телеведущему 20 июня исполнилось 85 лет, сообщает Telegram-канал «РБК».

До этого сообщалось, что зоолог Николай Дроздов потерял сознание на съемках эпизода подкаста в Москве. Уточняется, что ему стало во время съемок. Сотрудники библиотеки тут же вызвали телеведущему скорую.

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