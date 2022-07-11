Николай Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Аргуновская улица Карта всех событий

Российский телеведущий, профессор МГУ и зоолог Николай Дроздов потерял сознание на съемках эпизода подкаста в Москве. Об этом стало известно в понедельник, 11 июля.

Уточняется, что 85-летний доктор биологических наук снимал подкаст в столичной библиотеке, когда ему резко стало плохо. Сотрудники библиотеку тут е вызвали телеведущему скорую.

Сейчас телеведущий уже пришел в себу, и ему оказывают необходимую медицинскую помощь, передает «Известия».

До этого Николай Дроздов рассказал, что в центре столицы заметили летучих мышей. По его словам, появление этих животных в городе является сезонным явлением. Он также посоветовал москвичам не трогать животных и не пытаться их поймать.

В прошлом году Дроздов рассказал, какие краснокнижные животные есть в РФ и как сберечь немногочисленные популяции. По словам специалиста, в России особенно остро стоит тема популяции амурского тигра, дальневосточного леопарда и зубра. Зоолог подчеркнул, что животных, занесенных в Красную книгу, очень важно сохранять в первую очередь для самих людей. Если будут исчезать различные виды животных, то природный процесс начнет разрушаться. Этот негативный процесс уже заметен в некоторых регионах.