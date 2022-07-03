Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Егор Крид попал в больницу

Юлия Курганова
Общество
Егор Крид попал в больницу
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Накануне певцу Егору Криду стало плохо, но причина проблем со здоровьем пока неизвестна. В ближайшие дни артист проведет в больнице. Он сообщил в своем Telegram-канале, что почувствовал недомогание в пятницу, 1 июля.

Звезда написал, что весь день с 6 утра его осматривали медики. Певец прошел все необходимые медобследования, чтобы понять причину плохого самочувствия, и даже сеанс гипноза.

Крид отметил, что старается сохранять оптимистичное настроение, хотя и лежит «весь обвешанный проводами».

— Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырех белых стенах, но если что, есть кнопка вызова медсестры, — пошутил знаменитость.

Состояние артист оценил как среднее, но причину резкого ухудшения самочувствия не назвал.

В июне Егор Крид потратил 34 миллиона рублей за месяц, артист был удивлен цифре в банковском приложении. Доходы исполнителя были велики еще при работе с лейблом Black Star. По данным Forbes, в 2019 году Крид заработал примерно 4,8 миллиона долларов.

Здоровье Врачи Егор Крид
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте