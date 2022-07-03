Егор Крид попал в больницу

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Накануне певцу Егору Криду стало плохо, но причина проблем со здоровьем пока неизвестна. В ближайшие дни артист проведет в больнице. Он сообщил в своем Telegram-канале, что почувствовал недомогание в пятницу, 1 июля.

Звезда написал, что весь день с 6 утра его осматривали медики. Певец прошел все необходимые медобследования, чтобы понять причину плохого самочувствия, и даже сеанс гипноза.

Крид отметил, что старается сохранять оптимистичное настроение, хотя и лежит «весь обвешанный проводами».

— Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырех белых стенах, но если что, есть кнопка вызова медсестры, — пошутил знаменитость.

Состояние артист оценил как среднее, но причину резкого ухудшения самочувствия не назвал.

В июне Егор Крид потратил 34 миллиона рублей за месяц, артист был удивлен цифре в банковском приложении. Доходы исполнителя были велики еще при работе с лейблом Black Star. По данным Forbes, в 2019 году Крид заработал примерно 4,8 миллиона долларов.