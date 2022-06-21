«Вот это у меня расходы»: Егор Крид потратил 34 миллиона рублей за месяц

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский певец Егор Крид потратил 34 миллиона рублей за месяц, артист был удивлен цифре в банковском приложении.

— Вот это у меня расходы! 34 миллиона 500 тысяч. Зато в июне шесть тысяч! В апреле — 20 миллионов 150 тысяч. Отвечаю, мне надо смотреть свои расходы. На что я столько трачу? О, за март нормально, три миллиона, — поделился Крид.

Доходы исполнителя были велики еще при работе с лейблом Black Star. По данным Forbes, в 2019 году Крид заработал примерно 4,8 миллиона долларов. После того как певец покинул лейбл, его прибыль увеличилась в разы.

У артиста хватало работы даже в период пандемии. У него были рекламные контракты, выплаты со стриминговых площадок, монетизация видео в YouTube и деньги за спонсорские посты в социальных сетях, сообщает StarHit.

Однако у певца случаются и курьезные случаи. В мае 2022 года Крида прогнали c корпоратива в честь дня рождения некой девушки.

Он признался, что еще до начала выступления почувствовал неладное, так как гости на корпоративе были уже пьяны. По его словам, он успел исполнить семь песен, после чего заметил женщину, приближающуюся с криками к сцене.