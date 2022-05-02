Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Свалили со сцены!»: Егора Крида прогнали с корпоратива

Евгений Белоусов
Общество
«Свалили со сцены!»: Егора Крида прогнали с корпоратива
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российского певца Егора Крида прогнали c заказанного выступления на дне рождения девушки.

— Появилась легкая нервозность. Я, как человек болеющий паническими атаками, закинул немного новопасситика: переживал, думал текст где-то забуду, так как давно не выступал, — поделился артист.

Он признался, что еще до начала выступления почувствовал неладное, так как гости на корпоративе были уже пьяны. По его словам, он успел исполнить семь песен, после чего заметил приближающуюся с криками к сцене женщину.

Добравшись до Крида, она принялась кричать о гонораре в размере семь миллионов рублей и спрашивать, за что они заплатили. Увидев такое отношение к себе, певец сразу же сказал своему менеджеру, что не собирается продолжать петь.

При этом женщина закричала ему вслед: «Собрали свои шмотки и свалили со сцены!» Однако, спустя некоторое время, она успокоилась и предложила Криду продолжить выступление и даже предложила доплатить сверху, но музыкант отказался, передает StarHit.

Крид признался в феврале, что не может нормально спать из-за панических атак. Он добавил, что его друзья с такой проблемой обращаются к специалистам, однако сам певец уверен, что среди психотерапевтов много «шарлатанов», и старается справиться с недугом сам. В борьбе с паническими атаками ему помогает спорт, здоровое питание, множество сна и медитация.

Шоу-бизнес Скандалы Егор Крид
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте