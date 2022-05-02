«Свалили со сцены!»: Егора Крида прогнали с корпоратива

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российского певца Егора Крида прогнали c заказанного выступления на дне рождения девушки.

— Появилась легкая нервозность. Я, как человек болеющий паническими атаками, закинул немного новопасситика: переживал, думал текст где-то забуду, так как давно не выступал, — поделился артист.

Он признался, что еще до начала выступления почувствовал неладное, так как гости на корпоративе были уже пьяны. По его словам, он успел исполнить семь песен, после чего заметил приближающуюся с криками к сцене женщину.

Добравшись до Крида, она принялась кричать о гонораре в размере семь миллионов рублей и спрашивать, за что они заплатили. Увидев такое отношение к себе, певец сразу же сказал своему менеджеру, что не собирается продолжать петь.

При этом женщина закричала ему вслед: «Собрали свои шмотки и свалили со сцены!» Однако, спустя некоторое время, она успокоилась и предложила Криду продолжить выступление и даже предложила доплатить сверху, но музыкант отказался, передает StarHit.

Крид признался в феврале, что не может нормально спать из-за панических атак. Он добавил, что его друзья с такой проблемой обращаются к специалистам, однако сам певец уверен, что среди психотерапевтов много «шарлатанов», и старается справиться с недугом сам. В борьбе с паническими атаками ему помогает спорт, здоровое питание, множество сна и медитация.