«Стараюсь осознать, что я не умираю»: Крид рассказал, как справляется с паническими атаками

Фото: Youtube / вДудь

Российский певец Егор Крид признался, что не может нормально спать из-за панических атак. Он добавил, что его друзья с такой проблемой обращаются к специалистам, однако сам певец уверен, что среди психотерапевтов много «шарлатанов», и старается справиться с недугом сам. Так, он ответил на вопрос одного из подписчиков в Instagram.

— Самостоятельно. Не стал пичкать себя антидепрессантами. К психологу не ходил. Каждый раз, когда ловлю ПА (паническую атаку — прим. «ВМ»), стараюсь осознать, что я не умираю, что это все в голове. Раньше спасала скорая помощь, сейчас стараюсь спасать себя сам, — уточнил исполнитель.

Крид добавил, что в борьбе с паническими атаками помогает спорт, здоровое питание, много сна и медитация. Однако последний способ сам певец еще не пробовал, уточнил он в своих сторис.

11 февраля появилась информация о том, что совместная композиция «Отпускаю» рэп-исполнителя Егора Крида и певицы МакSим за сутки стала самой прослушиваемой и заняла первое место в чартах Apple Music.