Трек Крида и МакSим за сутки взлетел на первое место в чартах Apple Music

Фото: Instagram/maksimartist

Совместная композиция «Отпускаю» рэп-исполнителя Егора Крида и певицы МакSим за сутки стала самой прослушиваемой и заняла первое место в чартах Apple Music.

— Вы у меня шумахеры! Абсолютный рекорд в России по скорости попадания на первое место в Apple Music, — поделился эмоциями певец в своем Instagram.

Фото: Instagram/egorkreed

Крид призвал пользователей выдвинуть новый сингл на первые места и на остальных стриминговых площадках: VKontakte, Spotify и Яндекс.Музыке.

Певица МакSим также была удивлена такому быстрому «взлету» нового трека в топы.

— Вот не ожидали! Самый быстрый подъем на первую строчку. Спасибо вам большое за понимание искренних эмоций! Я чувствую эту поддержку, оттого хочется написать еще больше! — растрогалась девушка в своем Instagram.

Фото: Instagram/maksimartist

Подписчики поделились своими впечатлениями от трогательного сингла артистов и оставили много положительных и душевных комментариев: «Одна из любимых песен»; «Эту песню надо не просто слушать, но и чувствовать!»; «Потрясающий дуэт, я в восторге»; «Определенно будет на повторе. Это такой душераздирающий трек»; «Два самых лучших артиста в одном треке».

Раннее блогер Настя Ивлеева была тронута словами Егора Крида в ее шоу «Королевские кобры». Девушка не скрывала теплых чувств к певцу и открыто флиртовала с ним.