Настя Ивлеева пофлиртовала с Егором Кридом и прыгнула ему на руки

Фото: instagram/_agentgirl_

Известный блогер Настя Ивлеева, которая недавно пережила развод с рэпером Элджеем, была тронута словами певца Егора Крида в ее шоу «Королевские кобры». Девушка не скрывала теплых чувств к певцу и открыто флиртовала с ним.

Исполнитель оценивал выступления артистов в новом выпуске шоу. Крид также устроил рэп-батл с Ивлеевой на сцене. Девушка быстро сдалась и призналась, что не способна придумывать рифмы с быстрой скоростью. В ответ исполнитель слету зачитал строчки о бывшем супруге ведущей.

Ивлеева расчувствовалась от слов Крида и прыгнула ему на руки. На протяжении всей программы блогер оказывала знаки внимания коллеге по сцене, передает ФАН.

— Краш моего сердца, — поделилась Настя Ивлеева, добавив, что, если выпуск шоу наберет 300 тысяч лайков, они с Кридом начнут встречаться.

Ранее Настя Ивлеева поделилась с поклонниками мыслями о своем будущем, в том числе о личной жизни после развода с рэпером Элджеем. Ивлеева сообщила, что крест на себе не ставит и уже готова к новым отношениям.