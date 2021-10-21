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Настя Ивлеева рассказала о планах на личную жизнь после развода с Элджеем

Дарья Чентаева

Общество
Настя Ивлеева рассказала о планах на личную жизнь после развода с Элджеем
Фото: instagram/_agentgirl_

Популярный блогер, телеведущая и экс-супруга рэпера Элджея Настя Ивлеева пообщалась с поклонниками и поделилась с ними мыслями о своем будущем, в том числе о личной жизни. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Звезда также призналась, что не планирует сводить татуировки, которые напоминают о бывшем партнере. Ивлеева обожает татуировки и не желает забывать о тех, с кем когда-то встречалась.

— Я люблю воспоминания! Я ни один партак не сведу с тела! Более того, завтра иду делать новый, — сказала телеведущая.

Девушка рассказала, что крест на себе не ставит и уже готова к новым отношениям. Блогер уверена, что сможет испытать влюбленность еще не раз, передает Teleprogramma.pro.

— Я не из тех, кто говорит о том, что никогда больше не выйдет замуж или не будет любить! Я открытая, влюбчивая, свободная девчонка! Любить прекрасно! — заключила Ивлеева.

Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея в 2019 году. Свадебная церемония прошла тайно. О том, что Ивлеева и Элджей развелись спустя четыре года совместной жизни, стало известно 12 августа.

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