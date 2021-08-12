СМИ: Элджей и Настя Ивлеева развелись

Фото: Instagram / _agentgirl_

Российская телеведущая Настя Ивлеева и рэп-исполнитель Элджей развелись спустя четыре года совместной жизни. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает Telegram-канал «ГРЯЗЪ».

Сами представители пары пока не давали никаких комментариев о разводе.

Недавно блогер поздравила супруга с днем рождения, а также вела с ним милую беседу на музыкальной премии телеканала «МУЗ ТВ». Девушка садилась к супругу на колени, а позже покинула премию вместе с ним.

Ивлеева вышла замуж за Элджея в 2019 году. Свадебная церемония прошла тайно.

Слухи о неладах в отношениях пары ходили давно. В последнее время поклонники стали замечать, что супруги стали меньше времени проводить вместе.

Также в СМИ сообщали, что рэпер изменил жене с Юлией Коваль. Девушка является соведущей Ивлеевой в шоу «Орел и решка». Коваль не стала молчать и тонко высмеяла слухи о разводе звездной пары.

В конце июля блогер Ида Галич и Ивлеева впервые рассказали о причинах своего конфликта. Раньше девушки крепко дружили, а потом резко перестали общаться. Галич заявила, что когда была беременна, Ивлеева ей написала, что может быть ей просто другом, а не лучшим. Блогершу это «подкосило». Ивлеева призналась, что она ошиблась, прекратив общение с Галич.