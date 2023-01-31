Назван оптимальный способ сохранения сбережений

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Лучшим способом сохранения сбережений в настоящее время является депозит в банке, остальные варианты могут оказаться слишком рискованными. Такое мнение высказал доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

— Альтернативы банковским депозитам, гарантирующим сохранение средств и хоть какие-то проценты, сейчас нет, — заявил он в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, вложения в валюту сегодня непредсказуемы не по причине колебаний курса, а из-за введенных ограничений.

Эксперт добавил, что фондовый рынок и пенсионные инвестиционные фонды в настоящее время тоже предлагают слишком рискованные активы. Вложения в недвижимость теряют привлекательность на фоне снижения цен.

Для тех, кто получает доход и несет основные траты в рублях, инвестиционный стратег Александр Бахтин порекомендовал хранить 30–40 процентов сбережений в валютных инструментах, передает издание «Невские новости».

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.