«В жизни так бывает»: актер Ярослав Бойко развелся с супругой спустя 23 лет брака

Фото: Youtube / ГТРК «Волгоград-ТРВ». «Волгоград 24»

Актер Ярослав Бойко развелся со своей женой, балетмейстером Рамуне Ходоркайте, с которой прожил больше 23 лет. Об этом стало известно во вторник, 31 января.

Отмечается, что заявление подал сам артист. Перед новогодними праздниками между Бойко и Ходоркайте была проведена беседа, а также дано время на примирение. При этом у пары не получилось развестись с первого раза, поскольку ни сами супруги, ни их представители в суд не явились, в связи с чем заседание было отложено с 13 января на 31-е.

— Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо, — цитирует слова артиста Starhit.

Само расставание прошло без публичных скандалов, а также дележки имущества и детей.

До этого российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о разводе певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко. В выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» звезда пошутила, что не против провести ночь с Глушко, на что ведущая пригрозила тем, что она все расскажет Королевой.