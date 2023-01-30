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«Она вроде уже не с ним»: Волочкова намекнула на расставание Глушко и Королевой

Лейла Алиева
Общество
«Она вроде уже не с ним»: Волочкова намекнула на расставание Глушко и Королевой
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о разводе певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко.

В новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» звезда пошутила, что не против провести ночь с Глушко, на что ведущая пригрозила тем, что она все расскажет Королевой.

— Так она вроде уже не с ним, — ответила балерина.

Однако дальше обсуждать эту тему Волочкова не стала.

Слухи о том, что Сергей Глушко бросил Королеву появились в начале декабря прошлого года. Тогда сообщалось, что располневшая певица активно борется с лишним весом. Однако ее усилия не смог оценить из-за отъезда супруг Сергей Глушко. Некоторые фанаты артистки обратили внимание на располневший живот певицы.

В начале августа Королева прокомментировала свое «бегство» в США. Артистка уверена, что представители прессы «раздули из мухи слона», ни о какой эмиграции не может быть и речи. Целью поездки за океан Королева назвала желание увидеть маму, сестру и племянницу, которые живут в США уже продолжительное время.

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