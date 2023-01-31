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Independent: Евросоюз стоит на пороге природной катастрофы

Евгений Белоусов
В мире
Independent: Евросоюз стоит на пороге природной катастрофы
Фото: shutterstock

Европа оказалась на пороге настоящей природной катастрофы из-за низкого уровня грунтовых вод. Об этом во вторник, 31 января, пишет The Independent.

— Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Geophysical Research Letters, сильная засуха разрушает естественную среду обитания животных, вредит сельскому хозяйству и приводит к серьезному энергодефициту, — говорится в публикации.

Так, согласно заявлению журналиста издания, лето прошлого года наглядно показало, насколько продолжительными стали засухи в Европе и их последствия. За последние несколько лет ситуация с водой на континенте стала намного хуже.

Все это не только грозит колоссальными последствиями для сельского хозяйства, но и приведет к усугублению дефицита электроэнергии, передает издание.

В ближайшие десять лет Арктика может остаться без морского льда в летнее время. «Вечерняя Москва» узнала у эколога Ильи Рыбальченко, чем опасно таяние ледников и почему это происходит.

Эколог отметил, что таяние морского льда негативно повлияет на животный мир Африки. Например, полярные медведи будут вынуждены отходить на сушу, чтобы не умереть от голода.

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