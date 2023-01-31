«Это уже плюс»: мать Децла призналась, что не общается с семьей своего сына

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После смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, в его семье произошел разлад. Мать покойного артиста Ирина призналась, что до сих пор не поддерживает контакта с вдовой сына Юлией и его сыном Антонием.

— С Тони мы также не общаемся, но и не воюем, а это уже плюс. Они живут своей жизнью, а я — своей, — сказала она.

Мать исполнителя добавила, что по возможности следит за творческой карьерой внука и смотрит его видеоработы. Однако она до сих пор заблокирована во всех социальных сетях Антония.

Помимо этого, Ирина рассказала, что семья Толмацкого посещает его могилу крайне редко. Первый их визит состоялся только в прошлом году в день рождения Децла, цитирует мать артиста «Телепрограмма».

До этого сообщалось, что брат певца Бориса Моисеева Маркс Толкач планирует побороться за наследство именитого родственника и, предположительно, может прилететь в Москву для решения этого вопроса. Однако, по словам адвоката брата артиста Александра Добровинского, пока об этом говорить рано.