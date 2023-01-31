По факту гибели девочки в Павловском Посаде возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба ГСУ СК по Московской области

По факту гибели семилетней девочки в Павловском Посаде возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 31 января.

По предварительным данным, 29 января ребенок возвращался из гостей в одиночестве и провалился под лед на реке Клязьме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре Московской области.

— Также ведомство проверит, какие меры были приняты органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Оценят и действия законных представителей погибшего ребенка, — резюмировала Врадий.

Тело ребенка еще не нашли. Сотрудники МЧС проводят поисковые работы по его обнаружению. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК. Уже изучены записи с камер видеонаблюдения, а также опрошены свидетели.

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Трагедия, о которой идет речь, произошла вечером 29 января. Ребенок ушел в гости к подруге, но домой не вернулся. На поиски были подняты волонтеры и водолазы. По предварительным данным, девочка решила срезать путь по льду и провалилась в реку.