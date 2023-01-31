Водитель иномарки обстрелял машину такси на МКАД

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Москва, МКАД, 57-й километр Карта всех событий

На западе столицы водитель иномарки поссорился с таксистом и открыл по нему огонь. Об этом стало известно во вторник, 31 января.

По предварительным данным, инцидент произошел на 57-м километре Московской кольцевой автодороги. Во время движения таксист не пропустил водителя Infiniti. Хозяин иномарки обогнал перевозчика по встречной полосе движения и начал таранить автомобиль оппонента, а затем открыл по нему огонь, сообщил РЕН ТВ.

В пресс-службе МВД по Москве информацию не подтвердили и не опровергли. На данный момент в ведомстве проверяют данные.

Другая погоня произошла в столице. Лихач на «Ниве» не остановился после соответствующих требований сотрудников ГИБДД, в результате чего началась погоня с участием 10 патрульных машин. Злоумышленника смогли остановить только при помощи табельного оружия.