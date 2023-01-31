Тело пропавшей в Павловском Посаде девочки нашли в реке
Водолазы обнаружили тело девочки, которая пропала в Павловском Посаде после прогулки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 31 января.
По ее словам, тело погибшей обнаружили в 200 метрах от того места, где ребенок провалился под лед.
Трагедия, о которой идет речь, произошла вечером 29 января. Семилетняя девочка возвращалась из гостей, но не дошла до дома. По предварительным данным, ребенок вышел на тонкий лед реки Клязьмы и провалился под воду. На поиски девочки были отправлены волонтеры и водолазы.
По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход и результаты расследования контролирует подмосковная прокуратура.