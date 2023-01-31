Найдем другие рынки: аналитик Беляев назвал плюсы возможного отказа Германии от российского СПГ

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Германия может перестать покупать российский СПГ. Чем может обернуться такое решение для России и кому мы можем продавать сырье в перспективе, рассказал «Вечерней Москве» кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев.

В письме замминистра энергетики ФРГ Патрика Грейхена говорится, что власти Берлина не поддерживают поставки российского СПГ. Страна постарается исключить закупки сырья из России.

Экономика к этому готова

По словам Беляева, такие решения в экономике предугадываются заранее, поэтому данная новость не была неожиданностью и наша экономика к ней готова.

— Конечно, переход с одного рынка на другой приносит определенные хлопоты — организационные и транспортные. Но это не фатальное влияние на экономику, — сказал он.

Любому государству удобнее работать по привычным и проверенным схемам. Но, по мнению аналитика, при этой ситуации выхода нет, поэтому нужно направить силы на минимизацию последствий для нашей экономики. Кроме того, Европа не была для России таким уж перспективным рынком:

— Это был стационарный рынок, на который мы поставляли свои ресурсы без особых хлопот. Перспектив для наращивания наших доходов европейские страны не открывали.

Сохранятся ли поставки по параллельному импорту

Германия не рассматривает вопрос о параллельном импорте, считает эксперт, потому что страна уже нашла альтернативу российскому сырью:

— Германия практически нашла замену СПГ из России в США и Катаре. Поэтому по законам экономики нам нужно не прилагать все усилия, чтобы удержаться на этом рынке, а искать тот вариант, который будет более перспективным.

Среди регионов, с которыми Россия может наладить импорт газа вместо Германии, эксперт выделил Юго-Восточную Азию, Центральную Азию и Африку.

— С учетом того что мы будем вынуждены найти другие страны для импорта, это откроет для нас более перспективные и широкие рынки, — заключил Беляев.