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Медведев: Российские соцстандарты должны быть распространены на новые регионы

Евгений Белоусов
Политика
Медведев: Российские соцстандарты должны быть распространены на новые регионы
Фото: Администрация президента РФ

Важно, чтобы российские социальные стандарты были в полной мере распространены на новых граждан России. Об этом во вторник, 31 января, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Самое главное - надо, чтобы все наши российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны, — объяснил он.

По словам Медведева, реализация народной программы партии «Единая Россия», председателем которой он является, в этом году будет вестись еще более активно. Для партии очень важно финансирование социальных обязательств, хотя оно идет очень тяжело, передает слова Медведева РИА Новости.

Осенью прошлого года политик заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть вошедшие после недавних референдумов в ее состав регионы. При этом страна будет использовать все имеющееся у нее возможности для защиты жителей новых территорий.

30 сентября президент России Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

Дмитрий Медведев ЛНР Россия ДНР
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