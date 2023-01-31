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Появилось видео с летящим метеором над Красноярском

Евгений Жуков
Общество
Появилось видео с летящим метеором над Красноярском
Фото: Telegram / РИА Новости

Метеор пролетел над Красноярском и прилегающими районами. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в РИА Новости.

По словам местных жителей, светящийся объект был замечен между 20.30 и 21.00 по местному времени (16.30-17.00 по московскому). На опубликованных кадрах очень яркий объект движется по небу и через некоторое время исчезает.

В Главном управленим МЧС по краю сообщили, что никто с сообщением о пролетавшем объекте к операторам не обращался, передает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

2 ноября 2022 года сообщалось, что в направлении Земли двигался крупный астероид, ядро которого состоит из железа, никеля и золота, а диаметр достигает 226 километров. Его стоимость оценивалась в десять тысяч квадриллионов долларов. Ученые назвали данное небесное тело металлическим сердцем мертвой планеты.

Астероиды, пролетающие на расстоянии ближе 400 тысяч километров от Земли, представляют интерес для астрономов. При этом вероятность столкновения астероида с планетой не так высока, хотя исключить такой сценарий невозможно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал астроном, ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

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