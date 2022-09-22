Астроном объяснил, какие астероиды могут быть потенциально опасными для Земли

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Астероиды, пролетающие на расстоянии ближе 400 тысяч километров от Земли, представляют интерес для астрономов. При этом вероятность столкновения астероида с планетой не так высока, хотя исключить такой сценарий невозможно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал астроном, ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

Как отметил эксперт, на тему опасности астероидов есть много необоснованных спекуляций.

— Если астероид пролетает на расстоянии миллиона или десяти миллионов километров — это вообще ни о чем. Опасное расстояние — как до Луны, 400 тысяч километров. Если ближе Луны, это уже интересно. Даже не опасно — просто интересно. То, что дальше, даже бессмысленно обсуждать, — объяснил специалист.

По словам собеседника «ВМ», астероиды регулярно падают на Землю в виде метеоритов. Однако о них не говорят, так как значительная часть планеты не населена людьми, уточнил астроном.

Человечество уже имело возможность убедиться в том, что происходит при падении метеорита в населенном месте, отметил специалист.

— Все мы помним Челябинский метеорит. Это близко к минимуму того, как может навредить астероид. 100–200 метров — катастрофа в масштабах материка. Под это заточены усилия тех, кто смотрит в небо. Можно с некоторой долей уверенности сказать: все, что крупнее 300 метров и что может летать ближе Луны, — известно. В 2029 году мимо Земли будет пролетать астероид Апофис, например. Это самое интересное, но тоже неопасное. Есть целая наука по защите от астероидов, но я энтузиазма таких людей не разделяю. Потому что люди мало где живут и почти ничего не замечают, — пояснил эксперт.

Как заметил собеседник «ВМ», существует список астероидов, которые уже пролетали между Луной и Землей. Этот список во много десятков раз больше списка ожидаемых на таком расстоянии астероидов. Однако не стоит быть точно уверенным, что человечество никогда не повторит участи динозавров, уточнил специалист.

Астероид SS2, о котором недавно сообщали СМИ, не несет угрозы человечеству, отметил астроном.

— Расстояние от SS2 до Земли — в два раза дальше Луны. Ничего страшного нет. Это очередной случай, когда хочется о чем-то поговорить, а говорить не о чем. Бессмысленно обсуждать все, что дальше 400 тысяч. Один журналист нашел, остальные подхватывают. Но эти астероиды там живут. Это даже нельзя считать событием. Счет уже открытых астероидов идет на многие тысячи, а еще неоткрытых куча. Если мы будем хвататься обо всех, то упустим близкие, — заключил Гончаров.

Потенциально опасный астероид 2022 SS2 размером примерно 10–20 метров сблизился с Землей на расстоянии двух радиусов лунной орбиты. Об этом сообщили в международной сети телескопов ИПМ имени Келдыша РАН во вторник, 20 сентября.