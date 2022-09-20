К Земле приблизился потенциально опасный астероид

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Потенциально опасный астероид 2022 SS2 размером примерно 10–20 метров сблизился с Землей на расстоянии двух радиусов лунной орбиты. Об этом сообщили в международной сети телескопов ИПМ имени Келдыша РАН во вторник, 20 сентября.

— Потенциально опасный астероид 2022 SS2 размером 10–20 метров сблизился с Землей на расстоянии двух радиусов лунной орбиты. Оперативные астрометрические измерения обнаруженного околоземного объекта, получившего предварительное обозначение A10JTtX, позволили Центру малых планет «завязать» орбиту небесного камня, — отмечается в Telegram-канале сети.

Также сообщается, что в случае дальнейшего наблюдения за астероидом его смогут каталогизировать и присвоить объекту постоянный номер.

29 июля другой астероид (длиной 120 метров) подлетел близко к Земле. Он находился на расстоянии 2,7 миллиона километров от нашей планеты и двигался со скоростью 55 000 километров в час.

По данным НАСА, этот астероид уже подлетал близко к Земле в 1922 году. Вновь увидеть космическое тело можно будет 22 июля 2041 года.