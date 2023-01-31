Путин поручил представить предложения о новой стипендии для студентов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов, которые помогают развивать гражданские инициативы. Соответствующее поручение главы государства было опубликовано во вторник, 31 января, на официальном сайте Кремля.

— Представить предложения об учреждении именной стипендии для лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, проявивших активную гражданскую позицию и участвующих в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив, — говорится в документе.

Исполнением поручения главы государства должно заняться Минобрнауки России. Ответственным назначен министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Поручение Путина должно быть выполнено до 1 марта этого года.

До этого Минобрнауки предложило с этого года назначить десять стипендий имени экономиста Егора Гайдара в размере 15 тысяч рублей в месяц студентам экономических факультетов государственных вузов, десять стипендий (с такой же суммой) имени государственного деятеля Юрия Маслюкова, столько же стипендий имени заслуженного ученого Владимира Туманова для студентов, обучающихся по направлению «юриспруденция».