«Пожелаем Ксении удачи»: фанаты жены Леши Свика затравили его новую любовь

Фото: YouTube / Леша Свик

После заявления о разводе исполнителя Леши Свика с супругой Ксенией Ткачевой фанаты бывшей жены начали искать новую любовь рэпера. Они активно атаковали страницы артиста в социальных сетях и в конечном счете добились своего.

— Разводятся из-за того, что знаменитая блогер из Екатеринбурга спит с Лешей. А теперь пожелаем Ксении удачи, и пусть радуется, что избавилась от такого мужа, — написал один из комментаторов.

Фанаты Ткачевой быстро пришли к выводу, что новой возлюбленной артиста является владелица собственного бренда одежды Марина Филатова. В кратчайшие сроки ее социальные сети наполнили гневные комментарии. Однако публика разделилась на два лагеря: на тех, кто травит уральскую блогершу, и тех, кто защищает, передает КП.

До этого сообщалось, что актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова уже несколько месяцев намекают фанатам на романтические отношения. День рождения знаменитой артистки добавил обсуждений поклонникам: на празднике пара страстно танцевала.