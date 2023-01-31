HRW признала, что ВСУ сбрасывали в Изюме мины «Лепесток»

Фото: пресс-служба Росгвардии

Международная неправительственная организация Human Rights Watch признала, что украинские войска сбрасывали противопехотные мины «Лепесток» в Изюме осенью 2022 года. Это привело к гибели 11 мирных жителей.

Сотрудники HRW опросили более 100 жителей города и установили, что ВСУ сбрасывали осенью мины в девяти различных районах Изюма и в окрестностях города. Также удалось установить, что из-за подрыва противопехотных мин пострадали около 50 мирных жителей, включая пятерых детей.

В организации призвали Киев как можно скорее расследовать сброс противопехотных мин на город, передает РИА Новости.

Летом 2022 года постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза продемонстрировал, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», которые используют Вооруженные силы Украины.

Небензя обратил особое внимание на то, что дети при их случайном обнаружении принимают боеприпасы за игрушки и берут их в руки. Тогда «лепестки» срабатывают, и от взрыва страдают мирные жители.