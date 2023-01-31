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RT: Армия России уничтожила американские гаубицы М777 под Херсоном

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
RT: Армия России уничтожила американские гаубицы М777 под Херсоном
Фото: Минобороны РФ

Российская армия в субботу, 28 января, нанесла удар по позициям 406-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Восточный в Херсонской области. Об этом стало известно во вторник, 31 января.

В результате атаки противник лишился не менее трех гаубиц М777 американского производства, а также пяти бронеавтомобилей MaxxPro и HMMWV. Отмечается, что позиции украинской бригады раскрыл характерный песочный цвет броневиков, которые были замечены беспилотниками «Орлан-30».

Еще в середине января данная техника в «пустынной» окраске и грузовики с гаубицами были замечены в районе села Новорайск, которое находится в 35 километрах к северо-востоку от Херсона.

Первый удар по артиллерии противника нанесли беспилотники «Ланцет» и «Куб». После этого украинские подразделения атаковали реактивные системы, передает RT.

До этого в пресс-службе Минобороны сообщили, что при успешном наступлении на Донецком направлении российским войскам удалось освободить населенный пункт Благодатное в ДНР.

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