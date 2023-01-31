Нерадько заявил, что власти России не допустят уничтожения авиации из-за санкций
Введенные странами Запада санкции против российской авиации направлены на ее полное уничтожение, однако власти страны не допустят этого. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько во вторник, 31 января.
— Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось. По одной простой причине — все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям, — сказал он.
Нерадько добавил, что Россия продолжит сотрудничать с авиавластями дружественных стран, международными организациями и так далее. По его словам, полностью остановить взаимодействие в отрасли невозможно, передает РБК.
До этого глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что Россия полностью обеспечила себя необходимыми запчастями для обслуживания и эксплуатации самолетов. Он отметил, что несмотря на введенные антироссийские санкции, все перелеты внутри страны полностью безопасны.