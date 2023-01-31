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Нерадько заявил, что власти России не допустят уничтожения авиации из-за санкций

Александр Афонин
Общество
Нерадько заявил, что власти России не допустят уничтожения авиации из-за санкций
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Введенные странами Запада санкции против российской авиации направлены на ее полное уничтожение, однако власти страны не допустят этого. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько во вторник, 31 января.

— Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось. По одной простой причине — все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям, — сказал он.

Нерадько добавил, что Россия продолжит сотрудничать с авиавластями дружественных стран, международными организациями и так далее. По его словам, полностью остановить взаимодействие в отрасли невозможно, передает РБК.

До этого глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что Россия полностью обеспечила себя необходимыми запчастями для обслуживания и эксплуатации самолетов. Он отметил, что несмотря на введенные антироссийские санкции, все перелеты внутри страны полностью безопасны.

Санкции Россия Авиация
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