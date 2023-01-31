«Чего мне только здесь не делали!»: Дроздов раскрыл подробности госпитализации

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский телеведущий, ученый и путешественник Николай Дроздов раскрыл подробности своей госпитализации. Он попал в больницу с переломами нескольких ребер.

— Я, кстати, только что вернулся с УЗИ грудной клетки. Сейчас жду результатов. До этого был на МРТ, на КТ. Чего мне только здесь не делали! — рассказал он.

Дроздов отметил, что лечат его очень хорошие и профессиональные врачи, а сама больница находится недалеко от его дома. По его словам, в больнице ему осталось провести еще примерно неделю. Дроздов признался, что уже очень хочет вернуться домой.

Кроме того, у телеведущего оказались сломаны семь ребер, а не восемь, как сообщалось изначально, передает Mk.ru.

О том, что Дроздов попал в больницу, сообщил его сосед, художник Константин Мирошник, в воскресенье, 29 января. По его словам, ученый получил травмы при падении. Сначала Дроздов хотел просто отлежаться дома. В таком состоянии он провел две ночи, в одну из которых не смог уснуть. После этого его супруга настояла на госпитализации.

Сообщалось, что специалисты диагностировали травмы восьми ребер. После падения они вдавились во внутренние органы Дроздова, из-за чего у него были сильные боли.