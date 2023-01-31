Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 70 литров донорской крови сдали столичные росгвардейцы в рамках акции «От сердца к сердцу»

Лала Манушакян
Город
Около 70 литров донорской крови сдали столичные росгвардейцы в рамках акции «От сердца к сердцу»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Пехотная ул., 3 Карта всех событий

Больше 100 московских росгвардейцев стали участниками акции «От сердца к сердцу» и пополнили банк донорской крови Городской клинической больницы № 52. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии во вторник, 31 января.

— В рамках акции «От сердца к сердцу» более 100 росгвардейцев сдали около 70 литров крови, пополнив банк донорской крови ГКБ № 52, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что каждый год в этой больнице проходит более 50 тысяч трансфузий, а для помощи нуждающимся в трансфузиологии пациентам учреждению в день необходимо принимать 50 доноров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в столице состоялся конкурс грантов в социальной сфере «Москва — добрый город», в ходе которого были выбраны проекты некоммерческих организаций (НКО) для помощи людям. Так, один из проектов нацелен на донорство костного мозга, которое жизненно важно для пациентов с лейкемией, лимфомами и другими онкологическими заболеваниями крови, а также при некоторых генетических нарушениях.

Медицина Росгвардия Москва Доноры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте