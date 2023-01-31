WSJ: Госдеп заявил, что блокирование инспекций со стороны России является нарушением ДСНВ

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США считают, что Россия нарушила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заблокировав американские инспекции и отказав Вашингтону во встрече для обсуждения соблюдения соглашения. Об этом во вторник, 31 января, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на доклад Госдепартамента США.

В материале говорится, что из-за отсутствия инспекций стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых российской стороной в рамках соглашения.

— В этой ситуации все равно есть возможность начать повторно соблюдать договор, и мы по-прежнему высоко ценим его значимость, — заявил газете один из высокопоставленных чиновников американского ведомства.

Также отмечено, что Соединенные Штаты готовы к конструктивному взаимодействию с Россией для полной реализации СНВ-3.

29 ноября 2022 года замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что решение о переносе заседания двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ связано с нежеланием США считаться с приоритетами России и воспринимать ее сигналы.