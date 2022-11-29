Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рябков: Решение о переносе консультаций с США по ДСНВ связано с разногласиями стран

Александр Афонин
В мире
Рябков: Решение о переносе консультаций с США по ДСНВ связано с разногласиями стран
Фото: Пресс-служба Госдумы

Решение о переносе заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) связано с нежеланием США считаться с приоритетами России и воспринимать ее сигналы. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

— Решение принималось на политическом уровне. Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений продемонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе, — сказал он.

Замглавы МИД добавил, что на подобное решение повлияла текущая ситуация, которая не оставила российской стороне другого выбора. По его словам, Москва не видела желания Вашингтона двигаться в проблематике ядерных вооружений в рамках ДСНВ, передает Lenta.ru.

Накануне стало известно, что заседание российско-американской комиссии по ДСНВ в Каире, планировавшееся в период с 29 ноября по 6 декабря, не состоится и переносится на более поздний срок.

Позже корреспондент телеканала CNN Дженнифер Хенслер сообщила, что Вашингтон при первой возможности намерен провести с Россией заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ. По ее словам, Белый дом согласен перенести встречу на любую дату.

Сергей Рябков Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте