Рябков: Решение о переносе консультаций с США по ДСНВ связано с разногласиями стран

Фото: Пресс-служба Госдумы

Решение о переносе заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) связано с нежеланием США считаться с приоритетами России и воспринимать ее сигналы. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

— Решение принималось на политическом уровне. Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений продемонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе, — сказал он.

Замглавы МИД добавил, что на подобное решение повлияла текущая ситуация, которая не оставила российской стороне другого выбора. По его словам, Москва не видела желания Вашингтона двигаться в проблематике ядерных вооружений в рамках ДСНВ, передает Lenta.ru.

Накануне стало известно, что заседание российско-американской комиссии по ДСНВ в Каире, планировавшееся в период с 29 ноября по 6 декабря, не состоится и переносится на более поздний срок.

Позже корреспондент телеканала CNN Дженнифер Хенслер сообщила, что Вашингтон при первой возможности намерен провести с Россией заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ. По ее словам, Белый дом согласен перенести встречу на любую дату.