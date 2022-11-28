Переговоры по ДСНВ между Россией и США перенесли на более поздний срок

Фото: Минобороны РФ

Заседание российско-американской комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в Каире, планировавшееся в период с 29 ноября по 6 декабря, не состоится и переносится на более поздний срок. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Никаких дополнительных деталей во внешнеполитическом ведомстве не назвали, передает РИА Новости.

До этого журнал Foreign Policy сообщил, что, несмотря на напряженность в двусторонних отношениях, администрация президента США Джо Байдена прилагает все усилия, чтобы возобновить диалог с Россией по ДСНВ.

Стремление Вашингтона к реализации переговорного процесса, как отмечается, доказывает готовность Белого дома взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным по некоторым вопросам, касающимся внешней политики.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Вашингтон прекрасно понимает важность переговоров с Москвой. Парламентарий отметила, что для переговорного процесса есть разные темы, даже не считая событий на Украине.