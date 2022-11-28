США заявили о готовности как можно скорее провести встречу с Россией по ДСНВ

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Вашингтон при первой возможности намерен провести с Россией заседание двусторонней консультативной комиссии, посвященное Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает корреспондент телеканала CNN Дженнифер Хенслер.

— Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты, что она в одностороннем порядке отложила встречу и предложит новые даты, — написала она в Twitter.

По ее словам, Вашингтон согласен перенести встречу на любую дату.

До этого в пресс-службе российского МИД сообщили, что встреча российско-американской комиссии по ДСНВ в Каире, планировавшаяся в период с 29 ноября по 6 декабря, не состоится и переносится на более поздний срок.

Стремление Вашингтона к реализации переговорного процесса, как отмечается, доказывает готовность Белого дома взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным по некоторым вопросам, касающимся внешней политики.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Вашингтон прекрасно понимает важность переговоров с Москвой. Парламентарий отметила, что для переговорного процесса есть разные темы, даже не считая событий на Украине.