Ведьма Алена Полынь рассказала, стоит ли менять фамилию в браке

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Смена фамилии при замужестве может повлечь за собой и смену профессиональной деятельности женщины. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведьма Алена Полынь:

— На нашу жизнь влияют имя, фамилия и отчество. Имя отвечает за личность человека, фамилия — за профессиональную деятельность, а отчество — за родовой ресурс. Если женщина меняет фамилию, то она может сменить профессиональную деятельность. У нее появляются новые навыки, а какие-то, наоборот, уходят.

Ведьма уверена, что женщине необязательно брать фамилию мужа, потому что при вступлении в брак их родовые связи соединяются.

— В нашей стране считают, что когда женщина берет фамилию мужа, то входит в его род. Это не так. После вступления в брак два рода соединяются друг с другом, чтобы дать ресурс третьему человеку — ребенку. Не существует такого понятия, что кто-то к кому-то «входит», — сказала она.

Ведьма объяснила, как понять, стоит ли менять женщине девичью фамилию при вступлении в брак:

— Специалист может оценить, какие вибрации исходят от девичьей фамилии, а также от фамилии мужа. Но сама женщина может принять решение исходя из своих ощущений. Например, если она была успешна под своей фамилией в карьерном плане, то я бы не советовала менять фамилию. А если карьера женщины не складывалась или фамилия ассоциируется с чем-то негативным, например, с детскими дразнилками, то нужно ее сменить.

И, конечно, не стоит оставлять или брать ту фамилию, которая не нравится, подытожила эксперт.

Ведьма также объяснила, зачем американская певица Бритни Спирс сменила имя и как это связано с оккультными практиками, которыми, по словам Полыни, увлекается артистка.