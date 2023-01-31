«Оккультный обряд»: зачем американская певица Бритни Спирс сменила имя

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Американская певица Бритни Спирс сменила имя. Поп-исполнительница поделилась новым фото, где изображен Марс, и написала, что теперь ее зовут River Red (Красная Река — прим. «ВМ»). «Вечерняя Москва» узнала у ведьмы Алены Полынь, почему знаменитость решилась на такой шаг и как влияет на судьбу смена имени и фамилии.

По словам собеседницы «ВМ», после такого действия жизнь Бритни Спирс кардинально изменится.

— Жизненный путь начинает идти совершенно по другому направлению. Имя отвечает за нашу личность и за те вибрации, которые от нас исходят во внешний мир. Безусловно, Бритни Спирс изменила свою жизнь этим поступком. Она не могла знать, что ей предначертано в будущем, и как-то оценить свои действия, — рассказала Полынь.

Эксперт отметила, что имя Река певице очень подходит:

— Нужно посмотреть на те энергии, которые несет новое имя. Само по себе слово «река» несет в себе энергию речи и пения. Оно не несет в себе какого-то негатива и подходит в плане профессиональной деятельности Бритни Спирс.

При этом ведьма предупредила, что сочетание «река красная» также означает «кровь». По ее словам, певица может навлечь на себя травмы и хирургические операции.

— Слово «красный» можно интерпретировать двояко. Например, как красивый. Но эта расшифровка характерна русскому языку, а не английскому. Я считаю, что в случае Спирс красный — это красный. А в сочетании со словом «река», ее новое имя можно расшифровать как «кровь». В этом смысле американская певица может привлечь к себе какие-то ситуации, связанные с кровью. Например, донорство, операционные вмешательства или травмы, — считает Полынь.

Однако ведьма думает, что смена имени Бритни Спирс — это оккультный обряд.

— Я не побоюсь сказать, что все иностранные звезды и большая часть российских знаменитостей занимаются оккультизмом. Они исповедуют различные направления магии. Там есть периоды инициаций, когда человек переходит на новый уровень. В этот ритуал входит изменение имени. Некоторые меняют его полностью, а кто-то — частично.

Специалист полагает, что Бритни Спирс может принимать участие в каком-то культе, а смена имени может говорить о переходе певицы на следующий уровень магической деятельности, которая будет связана с жертвоприношением.

Эксперт объяснила, с какой религией связаны ритуалы, которые проводят многие знаменитости:

— Большинство звезд находится в иудаизме. Там есть много направлений, например тамплиеры и масоны. В этих ответвлениях есть обряды кровных жертв для перехода на новый уровень. Именно переход Бритни Спирс на следующую ступень спровоцировал ее сменить имя. Возможно, она предала это огласке, чтобы те, кто в курсе, узнал о ее переходе.