Около 700 километров воздушных линий убрали под землю в Москве

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Около 700 километров воздушных линий в рамках программы «Чистое небо» убрали под землю в Москве. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий и пространств. Убираем под землю кабели питания для наружного освещения, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров, другие коммуникации, — заявил он.

По словам Бирюкова, кабели размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии.

Отмечается, что благодаря программе «Чистое небо» стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.

Петр Бирюков также сообщил, что работы по благоустройству восьми улиц в формате «От дома до дома» завершены на 80 процентов. Специалисты ведут работы на улицах Братиславская, Краснодонская, Зеленодольская, Академика Скрябина, Кастанаевская, Армавирская, а также на участках Дмитровского шоссе и Новоясеневского проспекта.