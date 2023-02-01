Два тела с ножевыми ранениями обнаружили на месте пожара в квартире на Чистопольской улице

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Москва, Чистопольская улица, 3к1 Карта всех событий

В квартире на юго-востоке столицы ликвидировали пожар — после тушения в жилом помещении было обнаружено два тела с ножевыми ранениями. Об этом в среду, 1 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, около пяти часов утра специалисты нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Одного из убитых опознали, им оказался хозяин квартиры 1963 года рождения, личность второго устанавливается.

Работу правоохранителей на месте происшествия координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов. Ведомство установит все обстоятельства произошедшего и примет процессуальное решение, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

Случай, о котором идет речь, произошел на Чистопольской улице, 3, корпус 1. При тушении возгорания в квартире на первом этаже сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек. Спасено из огня пять человек. Уточняется, что площадь пожара составила 10 квадратных метров.