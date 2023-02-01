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Приметы и советы

Два человека погибли при пожаре на юго-востоке столицы

Юлия Курганова
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на юго-востоке столицы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Чистопольская улица Карта всех событий

Пожар случился на юго-востоке Москвы. В результате возгорания в квартире одного из жилых домов погибли два человека. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Чистопольской улице, 3, корпус 1. При тушении возгорания в квартире на первом этаже сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек.

Спасено пять человек. Уточняется, что площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Другой пожар произошел в квартире жилого дома в городском округе Серпухов. По предварительной информации, помещение на первом этаже загорелось из-за неосторожного обращения с огнем. В результате погибли три человека.

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