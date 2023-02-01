Каток и выставки: москвичам рассказали о местах отдыха на ВДНХ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Традиционно зимой каток ВДНХ становится одним из притягательных мест города, однако кататься на коньках не всем по душе, поэтому главная выставка страны подготовила подборку различных мест отдыха поблизости. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

К примеру, горожане могут посмотреть экспозицию, посвященную возникновению и развитию письма в России — она продемонстрирована в музее славянской письменности «Слово». Жители Москвы узнают, какую роль письменность играет в жизни разных народов и как на протяжении многих веков она была тесно связана с устной речью.

В выставочно-торговом центре Азербайджанской Республики (павильон № 14) можно посетить художественную выставку «Сага о гранате» заслуженного художника России и Азербайджана Аскера Мамедова — на ней продемонстрированы пейзажи, натюрморты, портреты и графика. Выставка будет открыта до 20 февраля. Помимо этого, в выставочно-торговом центре Республики Белоруссия (павильон № 18) идет фотовыставка, ее посвятили жизни и творчеству скульптора Ивана Миско. Ее можно посетить до 24 февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также горожане могут побывать на выставке к 80-летию победы в Сталинградской битве «Ледяная петля Сталинграда». Ее откроют в Музее Победы 2 февраля.