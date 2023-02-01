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Новый газопровод ввели в эксплуатацию в районе Измайлово

Лейла Алиева
Город
Новый газопровод ввели в эксплуатацию в районе Измайлово
Фото: Пресс-служба Мосгаза

На востоке столицы завершена перекладка газопровода среднего и низкого давления. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

— Мы завершили работы по реконструкции участка газопровода протяженностью более 1,5 километра в кратчайшие сроки. При этом проведены все необходимые испытания и выполнено комплексное благоустройство территории, — рассказал он.

В рамках проведенных работ специалисты заменили старый стальной газопровод на современный полиэтиленовый, что позволило улучшить технические показатели и увеличить гарантию подачи газа. Новый газопровод обеспечивает подачу газа на мини-ТЭЦ в районе Измайлово как промышленным предприятиям, так и жилому фонду района Соколиная Гора, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно специалисты завершили реконструкцию газопровода среднего и низкого давления в столичном районе Косино-Ухтомский. В ходе работ они установили на стальном фасадном газопроводе специальные краны, которые в случае необходимости обеспечат возможность оперативно перекрыть или подать газ в квартиры.

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