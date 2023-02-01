Первый поток студентов вышел на стажировку в правительство Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Каждый год столица открывает для молодежи новые горизонты — так, с сегодняшнего дня начинается стажировка студентов и выпускников вузов в правительстве Москвы. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Стажировка в правительстве Москвы позволяет студентам попробовать силы в интересных направлениях под руководством опытных наставников, узнать больше о том, что нравится, и понять, в каких сферах они хотели бы развиваться, — поделилась директор центра развития карьеры правительства Москвы Нина Филимонова.

В ходе данной программы студенты могут пройти мастер-классы, нетворкинг и другие мероприятия, помогающие стать перспективными кандидатами на рынке труда. По словам Филимоновой, 60 процентов выпускников такой стажировки успешно трудоустраиваются в органы власти и организации города. Кроме того, 1 февраля начался набор на второй поток студентов для прохождения стажировки в столичном правительстве, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также ко Дню российского студенчества служба занятости провела карьерные мероприятия для учащихся и начинающих специалистов. В общей сложности их участниками стали около 400 человек. Они узнали о трендах современного рынка труда, научились презентовать себя работодателю и даже прошли собеседования с рекрутерами компаний.