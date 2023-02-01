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Россияне назвали условия, при которых чаще всего слушают музыку

Лейла Алиева
Общество
Россияне назвали условия, при которых чаще всего слушают музыку
Фото: Unsplash

Жители России предпочитают слушать музыку за рулем и пока занимаются домашними делами. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co и HiFi-стриминга «Звук».

— Респонденты рассказали, что чаще всего включают музыку в машине (34 процента). Участники опроса также отметили, что часто включают аудио во время домашних дел — 23 процента. У 12 процентов присутствует фоновое прослушивание, — говорится в сообщении.

При этом 10 процентов опрошенных слушают музыку в наушниках во время поездки на общественном транспорте, еще семь процентов — во время работы, а засыпать в наушниках и под музыку предпочитают шесть процентов россиян.

При этом 21 процент слушают композиции при помощи ноутбука (восемь процентов), а семь процентов — пользуются партитивными колонками, передает РИА Новости.

Недавно «Дзен» провел исследование, при котором выяснилось, какими популярными сленговыми словами россияне пользуются чаще всего. Согласно представленным данным, респонденты зачастую используют фразы man/woman moment, «ситуация сюр», sigma и dead inside, а также выражения «Ты не понимаешь, это другое» и «На чилле, на расслабоне».

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