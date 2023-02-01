Samsung стал лидером среди брендов по продажам на вторичном рынке в России

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В прошлом году корейский бренд Samsung занял первое место в России по продажам на вторичном рынке мобильных устройств. Об этом говорится в материале «Мегафона».

— Среди брендов по итогам года лидирует Samsung, его доля в продажах на вторичном рынке — 35,5 процента. Это может быть связано с более широким модельным рядом в различных ценовых категориях, — говорится в исследовании.

В тройке лучших оказались устройства от Apple (28 процентов) и Xiaomi (15 процентов). Несмотря на лидерство корейского бренда, самым популярным телефоном среди россиян оказался iPhone 7, сообщает РИА Новости.

Руководитель по сервису «МегаФона» Никита Ефимов заявил, что человеку для продления срока жизни аккумулятора iPhone необходимо поддерживать зарядку на уровне 20–80 процентов. Помочь в этом может функция оптимизированной зарядки: она самостоятельно замедлит время заряда смартфона на уровне 80 процентов.

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. В минувшем году россияне приобрели около 24 миллионов умных гаджетов. При этом большая часть из них пришлась на китайские бренды. Что происходит на российском рынке, какие тренды ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».