Около 100 раритетов о героях войны представили на новой выставке в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Шагнувшие в бессмертие» ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве открылась накануне в Музее Победы. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостям представили около 100 раритетов, рассказывающих о героях битвы на Волге. В экспозиции были представлены снимки, документы, фронтовые письма и рисунки, реликвии с мест сражений, военная форма и личные вещи героев войны.

Кроме того, жители и гости столицы смогут узнать о жизни первого часового Петра Алхутова, который охранял известного пленника. Также выставка расскажет историю пожарного корабля «Гаситель», который помогал в эвакуации мирного населения из горящего Сталинграда.

2 февраля в Музее Победы пройдут памятные мероприятия к 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве. В рамках мероприятий гости возложат цветы в Зале памяти и скорби и посетят специальную экскурсию по диораме «Сталинградская битва. Соединение фронтов», станут участниками открытия новой выставки «Ледяная петля Сталинграда», а также круглого стола.