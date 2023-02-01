Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Около 100 раритетов о героях войны представили на новой выставке в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Около 100 раритетов о героях войны представили на новой выставке в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Шагнувшие в бессмертие» ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве открылась накануне в Музее Победы. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостям представили около 100 раритетов, рассказывающих о героях битвы на Волге. В экспозиции были представлены снимки, документы, фронтовые письма и рисунки, реликвии с мест сражений, военная форма и личные вещи героев войны.

Кроме того, жители и гости столицы смогут узнать о жизни первого часового Петра Алхутова, который охранял известного пленника. Также выставка расскажет историю пожарного корабля «Гаситель», который помогал в эвакуации мирного населения из горящего Сталинграда.

2 февраля в Музее Победы пройдут памятные мероприятия к 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве. В рамках мероприятий гости возложат цветы в Зале памяти и скорби и посетят специальную экскурсию по диораме «Сталинградская битва. Соединение фронтов», станут участниками открытия новой выставки «Ледяная петля Сталинграда», а также круглого стола.

Москва Выставки Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте