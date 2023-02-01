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Четыре бесплатных показа пройдут в феврале в киноклубе Музея Победы

Лейла Алиева
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Четыре бесплатных показа пройдут в феврале в киноклубе Музея Победы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Четыре бесплатных кинопоказа состоятся в феврале в киноклубе «Поклонка» при Музее Победы. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил постоянный ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос.

— В феврале мы подготовили программу кинокартин, лучших фильмов одного из старейших и самых престижных в мире кинематографических фестивалей — Каннского кинофестиваля. Зрители киноклуба увидят фильм «Треугольник печали», получивший Золотую пальмовую ветвь, триллер «Заговор в Каире», награжденный призом за лучший сценарий, и картину «Нитрам» с Калебом Лэндри Джонсом, удостоенным приза за лучшую мужскую роль, — рассказала он.

Специальный кинопоказ ко Дню Защитника Отечества пройдет 23 февраля. Гостям покажут документальный фильм режиссера Олега Шторм «Совьетичи», где рассказывается об участии советских партизан в движении Сопротивления в Италии в годы Второй мировой войны.

До этого в Музее Победы прошел показ спектакля «Мое Ленинградское детство». В основу сюжета легла автобиографическая повесть петербургской писательницы Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Книга посвящена ленинградской блокаде, с которой совпало детство автора.

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